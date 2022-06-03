Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde duvar arasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde duvar arasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar arasında mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışması sonucu kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Mahalle sakinleri, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi Yüksekova Hakkari İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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