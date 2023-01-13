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Mahsur kalan baykuş ve güvercini itfaiye kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Mahsur kalan baykuş ve güvercini itfaiye kurtardı

Çorum'un İskilip ilçesinde mahsur kalan baykuş ve güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde mahsur kalan baykuş ve güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İskilip Açık Cezaevi çatısında mahsur kalan baykuş ve İskilip İmam Hatip Ortaokulu çatısında mahsur kalan güvercinin için harekete geçen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, kuşları mahsur kaldıkları çatılardan kurtardı.

Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kuşlar belediye görevlilerince doğaya salındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskilip İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler

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