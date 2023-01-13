Mahsur kalan baykuş ve güvercini itfaiye kurtardı 3. Sayfa Haberleri Çorum'un İskilip ilçesinde mahsur kalan baykuş ve güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çorum'un İskilip ilçesinde mahsur kalan baykuş ve güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, İskilip Açık Cezaevi çatısında mahsur kalan baykuş ve İskilip İmam Hatip Ortaokulu çatısında mahsur kalan güvercinin için harekete geçen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri, kuşları mahsur kaldıkları çatılardan kurtardı. Veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kuşlar belediye görevlilerince doğaya salındı. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskilip İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Mahsur kalan baykuş ve güvercini itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.