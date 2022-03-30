Mahra'nın ölümüne sebep olan köpekler mahallede korku salmaya devam ediyor

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkarak kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden küçük Mahra'nın yaşadığı mahallede iri yapılı köpekler, mahalle halkına korku salmaya devam ediyor.

Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpması sonucu hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, Belek Camii'nde toprağa verildi. Küçük kızın okuduğu Belek Limak Ortaokulu'nda ise Mahra'nın sınıfı bugün sessizliğe gömüldü. Küçük kızın arkadaşları yaşanan acı üzerine okula gelmedi. Mahra'nın Belek Mahallesinde ise sokaklarda kimsesiz köpeklerin gezmeye devam ettiği görüldü. İri yapılı gövdeleri ile dikkat çeken köpeklerin, mahalle halkına korku salmaya devam ettiği öğrenildi.

"Mahra kızımız kazayı geçirdikten sonra aynı olay bir daha yaşanıyordu"

Mahallede yaşayan İsmail Gök ise mahallede dolaşan başıboş köpeklere isyan ederek, "Mahra ile sitede beraber oturuyorduk. Köpeklerin barınak yaparak toplanmasını istiyoruz. Mahra kızımız kazayı geçirdikten sonra aynı olay bir daha yaşanıyordu. Kendi gözlerim ile gördüm. En büyük sıkıntımız köpeklerin başıboş olmasıdır. Benim kendim de kedi besliyorum. Köpeği sokağa bırakıp da kimse benim köpeğim diyemez. Sokaktaki köpek, sokak köpeğidir. Bu köpekleri cip masraflı olunca herkes sokağa bıraktı. Bu hayvanseverlik değildir. Bizim en önemli şeyimiz belediyeden barınak için çalışmaların başlatılmasını istiyoruz. Mahra kızımız gibi çocuklarımızın bu tür olaylar yaşamasını istemiyoruz" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa