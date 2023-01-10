Mahkemenin verdiği cezaya tepki gösteren babaya 8 bin 840 lira adli para cezası 3. Sayfa Haberleri Ankara'da oğlunun ölümüne neden olan sürücüye mahkeme tarafından "iyi hal indirimi" uygulanmasına tepki gösteren babaya "kamu görevlisine hakaret"ten 8 bin 840 lira adli para cezası verildi. Ankara'da oğlunun ölümüne neden olan sürücüye mahkeme tarafından "iyi hal indirimi" uygulanmasına tepki gösteren babaya "kamu görevlisine hakaret"ten 8 bin 840 lira adli para cezası verildi. Ankara'da 15 Temmuz 2020 tarihinde alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün arabayla çarparak ölümüne sebep olduğu 19 yaşındaki bisiklet sürücüsü Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz, oğluna çarpan sürücüye "iyi hal indirimi" uygulanmasına tepki gösterdi. Gösterdiği tepkide kullandığı ifadeler sonucu "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gündüz'e 8 bin 840 lira adli para cezası verildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

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