Mahkemeden kuzenini öldüren sanık ile eşinin tutukluğuna devam kararı

Burdur'da 24 yaşındaki gencin kuzeni tarafından öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, kuzenini öldüren sanık ile eşinin tutukluğunun devamına karar verdi. Öldürülen gencin annesi Sevim Soylu, "Doğru yoldayım ve sonuna kadar çocuklarımın arkasındayım. Ben onlara hak ettikleri cezaları aldırana kadar uğraşacağım. Davayı kazanacağımızı da zaten biliyorum" dedi.

Olay, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi ile 811. Sokak kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Onur A. (24), aralarında daha önceden husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu'nun (24) kullandığı ve Durmuş S., Özcan S. (20) ile Bekir Ö.'nün (18) yolcu olarak bulunduğu otomobilin önünü otomobili ile kesti. Araç içerisinde oturduğu yerden Beytullah Soylu'nun aracına doğru tüfekle 2 el ateş eden Onur A., daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Beytullah Soylu bilincini kaybetti. Yokuş aşağı kayan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Araçtaki Bekir Ö. ve Özcan S. ise vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Beytullah Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Onur A., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda suç aleti tüfekle birlikte bir evde saklanırken yakalandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, suç delillerini gizlediği ve Onur A.'nın saklanmasına yardım ettiği iddia edilen babası Yaşar A. (48), eşi Şerife A. (21), arkadaşları Beytullah T. (34) ve Erkan A. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Onur A. ve eşi Şerife A. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A.'ya ev hapsi cezası verildi. Babası Yaşar A. ise serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Onur A. ve eşi Şerife A. hakkında Beytullah Soylu'ya yönelik eylemlerinden "kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası", Bekir Ö. ve Özcan S.'ye yönelik eylemlerinden dolayı da ayrı ayrı "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar Erkan A. ve Beytullah T. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlk duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Onur A. ve Şerife A.'nın tutukluluk hallerinin devamına, ev hapsiyle yargılanan Erkan A. ve Beytullah T.'nin ise ev hapsinin kaldırılarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi

Olayla ilgili davanın üçüncü duruşması, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmada tutuklu sanık Onur A. ve eşi Şerife A., tanıklar Beytullah Soylu'nun yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. İddia makamı, mütalaada iddianameyi tekrarlayarak, sanıkların tutukluluk kararının devamını talep etti. Sanık avukatları ise mahkeme heyetinden Onur A. ve Şerife A.'nin tahliyesini talep ederken, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanık Onur A. tanıkların ifadelerinin yalan olduğunu ve daha önceki savunmasını tekrarladığını söyledi. SEGBİS ile duruşmaya katılan Şerife A. ise söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirterek, savunmasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından Onur A. ve Şerife A.'nın tutukluluk hallerinin devamına, Erkan A. ve Beytullah T.'nin adli kontrol şartının devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

"Hak ettikleri cezaları aldırana kadar uğraşacağım"

Dava sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Beytullah Soylu'nun annesi Sevim Soylu, "Doğru yoldayım ve sonuna kadar çocuklarımın arkasındayım. Ben onlara hak ettikleri cezaları aldırana kadar uğraşacağım. Davayı kazanacağımızı da zaten biliyorum. Ölen benim çocuğum, acıyı da çeken benim. Benim ailem olur kendileri. Bu ailenin bana bir can borcu var. Bu can borcunu bana ödeyecekler. Sülalemden kesinlikle kimseyi istemiyorum. Kimseyle de artık bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Bu saatten sonra iyi niyet bitti. Oğlum öldüreli 1 yılı geçti artık. İçimdeki gözyaşı ve acı geçti artık. Kendi kendimi durdurabiliyorum bu saatten sonra onlar düşünsün" dedi. - BURDUR