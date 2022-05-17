Mahkemeden af diledi, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haberler

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da Hint keneviri yetiştirirken yakalanan ve mahkemeden özür dileyerek af isteyen şahıs, 10 ay hapis cezası ile 5 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da geçen yıl düzenlenen operasyonda kenevir ektiği gerekçesiyle hakkında işlem A.E. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan açılan davada Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Hint keneviri ektiği için A.E.'nin cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu A.E. "Ben tövbe ettim, affetmenizi istiyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Bir daha yapmayacağım" diyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, A.E.'yi 10 ay hapis cezasına çarptırarak 5 yıl denetimli serbestlik uygulamasıyla hükmün geri bırakılmasına karar verdi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa