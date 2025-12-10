Mahkeme, kendi yönetimi tarafından imkanları kısıtlanan oda başkanını haklı buldu

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclisi'nin 2024-2025 bütçesinde makam gider kalemlerini gerçek dışı şekilde bin TL'ye düşürerek kurum işleyişini fiilen engellediği gerekçesiyle 78 numaralı kararını iptal etti. Kararın TOBB çatısı altındaki odalar için emsal niteliği taşıdığı vurgulandı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Başkanlığı'nın 22 Aralık 2023 tarihli toplantısında alınan 78 numaralı karar, açılan dava sonucunda Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Kararda, 2024 yılı tahmini gelir-gider bütçesi hazırlanırken hayati öneme sahip birçok gider kaleminin gerçek dışı şekilde düşürüldüğü, 2023 yılı gerçekleşen harcamalarıyla hiçbir uyum göstermeyen rakamlar teklif edilerek kurum işleyişinin fiilen engellendiğinin tespit edildiği belirtildi. Mahkeme dosyasında 2023 yılında 75 bin TL olan araç akaryakıt giderinin 2024 yılı için bin TL'ye düşürülmesi, 80 bin TL olan araç bakım giderinin bin TL olarak belirlenmesi, araç yedek parça, çiçek, temsil, hediyelik eşya ve yönetim kurulu ulaşım giderleri gibi birçok kalemin yine bin TL'ye indirilmesinin "gerçekçi olmayan, uygulanması imkansız bütçe kalemleri" olduğu vurgulandı. Ayrıca kurumda iki makam aracı bulunmasına rağmen toplam araç giderlerinin 3 bin TL olarak belirlenmesinin başkanlık makamının görev ve temsil yetkilerini fiilen ortadan kaldırma amacı taşıdığı ifade edildi.

Kamu yararıyla uyuşmayan bütçe iptal edildi

Mahkeme, bütçe belirlenirken teknik bir çalışma yapılmadığını, rakamların objektif ve somut verilere dayanmadığını, 2023 yılı harcamalarıyla fahiş derecede uyumsuz olduğunu ve kamu yararı ile hizmet gerekleriyle uyuşmadığını ifade ederek, kararın yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Kararın Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nın ekonomik ve ticari faaliyetleri destekleme, şehrin tanıtımına katkı sağlama ve oda organlarının görevlerini bağımsız şekilde yerine getirme sorumluluğunu engelleyen bir uygulamayı ortadan kaldırdığı belirtildi. Ayrıca üst kuruluş kararlarında açıkça yer alan makam şoförü kullanım hakkının yeni düzenlemelerle fiilen kaldırılmaya çalışılmasının da mahkemece "yetki tecavüzü" niteliğinde değerlendirildiği kaydedildi.

"Odamızı itibarsızlaştıracak hiçbir duruma izin vermedik"

Mahkeme sonucuyla ilgili bilgi veren Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere, "Karar için iptal davası açmıştık, bununla alakalı karar çıktı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi, meclisin ve yönetim kurulunun kararının hepsini iptal etti. Dava aşamasındaki bütün hakları da davalı tarafa iade etti. Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmaması için başkanlık makamına gereken yetki ve iznin verilmemesi için bütün harcamaların iptal edilmesi bizleri oldukça rahatsız etti. Etkiledi mi, asla etkilemedi. Bunların hepsini biz kendi imkanlarımızla karşıladık. Odamızı itibarsızlaştıracak maddi konulara hiçbir şekilde izin vermedik. Kendi imkanlarımız doğrultusunda hepsini kendimiz karşıladık ve bundan sonra da ben cebimden karşılayacağım. Bu karar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı olarak 81 il ve ilçelerdeki 367 oda ve borsa için de emsal karar oldu" dedi. - TOKAT