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Mahkeme, Sağlık Sorunları Nedeniyle Sanığın İfadesini Evinde Aldı

Mahkeme, Sağlık Sorunları Nedeniyle Sanığın İfadesini Evinde Aldı
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Erzurum'da yargılanan Ahmet Çiftgül, sağlık sorunları nedeniyle ifadesini hasta yatağında vermek zorunda kaldı. Mahkeme heyeti, adil yargılama ilkeleri gereği sanığın evinde duruşma gerçekleştirdi.

Erzurum 4 Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kamuya ait ve özel suların mecrasını değiştirme" suçundan yargılanan Ahmet Çiftgül'ün sağlık problemleri nedeniyle ifadesi hasta yatağında alındı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık olarak yargılanan Ahmet Çiftgül rahatsızlığı nedeniyle bir süredir evinde tedavi görüyor. Mahkemeye sağlık sebeplerinden dolayı gelemeyen Ahmet Çiftgül için duruşma eve taşındı.

Hakim, zabıt katibi ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti Ahmet Çiftgül'ün evine giderek önce şahsın tüm hakları yüzüne ifade edildi ve savunması hasta yatağında aldı.

Yargılamanın sürüncemede kalmaması ve adil yargılama hakkında dair ilkeler gözetilerek sanığın bulunduğu yerde dinlenilmesinin zaruret olduğu gerekçe gösterilerek Erzurum'da ki ikametgahında ifade alınması işlemi gerçekleştirildi.

Duruşma sonrası Ahmet Çiftgül evine kadar gelen mahkeme heyetine teşekkür etti. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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