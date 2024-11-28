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Mahkeme Başkanı Öfkelendi: Hastanelerin Yönetimindeki İhmal Soruları

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İstanbul'da bebeklerin haksız kazanç sağlamak amacıyla sevk edildiği hastanelerle ilgili davada mahkeme başkanı, sanıkların sorulara verdikleri belirsiz yanıtlara öfkelendi. Davada 47 sanığın yargılandığı süreçte, ihmallere ilişkin çarpıcı iddialar öne çıktı.

Mahkeme başkanı öfkelendi: "Kime sorsak hiçbir şeyden haberi yok, ben anlamıyorum bu hastaneleri nasıl böyle yönettiniz"

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 8'nci gününde devam ediyor. Duruşmada mahkeme başkanı sanıklara yönelttiği sorulara net cevaplar alamamasına öfkelenerek, "Kime sorsak hiçbir şeyden haberi yok. Hemşire 'doktor biliyor' diyor, doktor 'başhekime sorun' diyor. Ben anlamıyorum, bu hastaneleri nasıl böyle yönettiniz" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 8'nci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmada tutuksuz sanık hemşire Ayşe Gizem Büyükköleş savunma yaptı.

İhmali davranışlarda bulunup Opera bebeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle savunma yapan sanık Büyükköleş, "2023 yılında üniversiteden paramedik bölümünden mezun oldum. Birinci Hastanesi'nde stajyer olarak çalıştım. Opera bebek hastaneye geldiğinde toplu nöbeti devralmıştık. Bu bebeğin günlüğüne 20 bin lira alındığını duydum. Opera bebek stabildi. Sabah saat 06.30 gibi Tuğçe Toptemel'e bebek büyük olduğu için bakımına girmek istediğimi söyledim. Bebeğin bağlı olduğu cihaz ötmeye başladı. Bu durumu Doğukan Taşçı'ya bildirdi Tuğçe. Doğukan bizden bebeğin videosunu ve kan şekerini istedi. Ancak Tuğçe bebekten kan gazı almaya çalıştı. Kan gazı için ekipman yoktu. Bebeğe Doğukan CPR işlemi yapılmamasını söyledi ancak Tuğçe CPR yapmaya başladı ama sürdürmedi. Sabah nöbeti devralmaya gelen arkadaşlara bebeği teslim ettik" ifadelerini kullandı.

"İhmali bir davranışta bulunduğumuzu düşünmüyorum"

Savunmasına devam eden sanık, Ayşe Gizem Büyükköleş, "Ne Tuğçe Topdemir'in, ne de kendimin ihmali bir davranışta bulunduğumuzu düşünmüyorum. Biz elimizden gelen tüm müdahaleyi yaptık. Bu olay olana kadar Fırat Sarı'yı tanımıyordum. Gece hastanede doktor bulunmazdı. Nöbet listesinin olup olmadığını bilmiyordum. Mesleği öğrenmek için ilk kez çalışmaya başladığım yerde böyle bir şey yaşadığım için çok üzgünüm" diye konuştu.

Mahkeme başkanı sanığa başkasının kaşesinin hemşireler tarafından kullanılıp kullanılmadığını sordu. Sanık Ayşe Gizem Büyükköleş "Bilmiyorum ama bu konuşuluyordu sürekli" şeklinde cevap verdi. Mahkeme başkanı bunun üzerine öfkelenerek "Kime sorsak hiçbir şeyden haberi yok. Hemşire 'doktor biliyor' diyor, doktor 'başhekime sorun' diyor. Ben anlamıyorum, bu hastaneleri nasıl böyle yönettiniz" dedi.

Duruşmaya sanık savunmasının ardından 45 dakika ara verildi.

Mahkeme Başkanı Öfkelendi: Hastanelerin Yönetimindeki İhmal Soruları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - 3.Sayfa
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