Mahkeme 7 yaşındaki çocuğun şırınga çikolatadan ölümü davasında bilirkişi raporu istedi

Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisinin şırıngaya benzeyen çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, sanıkların kusur ve sorumluluklarının tespitine ilişkin heyet tarafından rapor alınmasına hükmedildi.

Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisinin şırıngaya benzeyen çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, sanıkların kusur ve sorumluluklarının tespitine ilişkin heyet tarafından rapor alınmasına hükmedildi.

Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar Abdulkadir Pehlivan, Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak, Ebubekir Çelik, Fatma Şahin, Koray Hozantaş, Neşe Yavuz, Servet Yılmaz, Uğur Yılmaz ve Yunus Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Fatma Şahin ve Koray Hozantaş dışındaki sanıklar ve bazı sanık avukatları duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı. Mahkeme hakimi, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından duruşma salonunda hazır bulunan tutuksuz sanık Fatma Şahin'e söz verdi. Şahin, veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yemlerin insan ve hayvan sağlığı açısından taşıması gereken özelliklerin yer aldığı 5996 sayılı Kanun kapsamında bilirkişi raporu alınacaksa söz konusu heyette gıda mühendisinin de olmasını talep etti.

Bazı sanık müdafileri ise söz konusu olayın ürünün şeklinden dolayı yaşandığını ve ürün sahibi firmadan bir yetkilinin tanık olarak dinlenmesini ve daha sonra bilirkişi raporunun alınmasını talep etti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, söz konusu yetkililer hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini ifade ederek, firma yetkililerinin dinlenilmesi talebini reddetti. Dosya kapsamındaki sanıkların kusur ve sorumluluklarının tespitine ilişkin gıda mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve adli tıp uzmanından oluşan heyet tarafından rapor alınmasına hükmeden mahkeme heyeti, bir sonraki celseyi 21 Şubat 2024 tarihine erteledi.

Keçiören'de Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7), 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Avcı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ve Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açılmıştı. İki dava, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti. - ANKARA