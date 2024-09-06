Üye Girişi
Haberler

Mahalleyi birbirine kattı: 14 yaşındaki otomobil sürücüsü 3 aracı hurdaya çevirdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil seyir halindeki bir başka araca çarptıktan sonra kaldırımda park halinde bulunan 2 otomobili de hurdaya çevirerek durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken, kaza yapan 14 yaşındaki otomobil sürücüsünün araç sahibi olan annesine 12 bin 977 TL ceza uygulandı.

Mahalleyi birbirine kattı: 14 yaşındaki otomobil sürücüsü 3 aracı hurdaya çevirdi

1 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün annesine 12 bin 977 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil seyir halindeki bir başka araca çarptıktan sonra kaldırımda park halinde bulunan 2 otomobili de hurdaya çevirerek durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken, kaza yapan 14 yaşındaki otomobil sürücüsünün araç sahibi olan annesine 12 bin 977 TL ceza uygulandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. 8503 sokakta seyir halindeki Batu G.'nin kullandığı 06 ACU 278 plakalı otomobil, seyir halindeki Gülsüm Gülçin A.'nın kullandığı 06 CKP 754 plakalı otomobile çarptı. Süratli olduğu öğrenilen 06 ACU 278 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırımda park halindeki 07 ADU 666 plakalı otomobile, bu otomobilde yine kazanın şiddetiyle savrularak yanında park halinde bulunan 33 VZ 726 plakalı otomobile çarptı.

Anneye 12 bin 977 TL ceza

4 aracın karıştığı 3 tanesinin hurdaya döndüğü kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Gülsüm Gülçin A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan sürücü belgesi olmaksızın araç kullanan ve kazaya neden olan 14 yaşındaki sürücü Batu G.'nin kullandığı aracın sahibi olan annesine trafik ekipleri tarafından 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Antalya 3-sayfa Güncel

40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Banyo ve tuvaletler fecaat! Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?

Bedelli askerlere bunu mu layık görüyorsunuz?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu?
title