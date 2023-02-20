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Mahalleli hırsızlık olaylarına karşın tedirgin!

3. Sayfa Haberleri

Mahalleli hırsızlık olaylarına karşın tedirgin!

Eskişehir'de hırsızlık yapmayı amaçladığı düşünülen kimliği belirsiz bazı çocukların, bir apartmanın kapısını kartla açarak içeriye girmeye çalıştıkları iddia edildi.

Eskişehir'de hırsızlık yapmayı amaçladığı düşünülen kimliği belirsiz bazı çocukların, bir apartmanın kapısını kartla açarak içeriye girmeye çalıştıkları iddia edildi.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Şirinler Sokak'ta 2 çocuğun bir apartmanın kapısını kart kullanarak rahatlıkla açtığı öne sürüldü. Markete gitmek için evden ayrılan bir apartman sakini tesadüf eseri kapıyı açan çocuklarla karşılaştığını söylerken, onlara "neden bu şekilde apartmana giriyorsunuz" diye sorduğunu belirtti. Çocukların ise apartmandaki birisine geldiklerini ifade ettiği ve bunun üzerine "geldiğiniz kişi kim, kaçıncı katta" soruları yöneltilince apartmandan kaçtığı öne sürüldü. Kapıyı kartla açtığı söylenen çocukların çok tedirgin ve şüpheli gözüktüğünü söyleyen apartman sakinleri, gündüz vakti gerçekleştirilen olayın hırsızlık amacıyla yapıldığını düşünüyor. Bölgede sıkça hırsızlıkların yaşandığını ve kendini güvende hissetmediğini dile getiren vatandaş, komşularının da onayıyla birlikte apartmana kamera taktırmayı düşündüklerini ifade etti.

"Çamlıca Mahallesi'nde kendimizi güvende hissetmiyoruz, çok fazla hırsızlık olayları gerçekleşiyor"

Apartman kapısını kartla açtığı iddia edilen çocuklarla tesadüf eseri karşılaşan apartman sakini Bahar Şahin, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Şüpheli çocuklarla küçük bir konuşma yapan Şahin, "Markete gitmek için apartmandan çıktığım sırada kapımızı 2 kişinin kartla açtığını gördüm. Onlar kapıyı araladıkları sırada ben kapıyı tuttum ve 'hayırdır' dedim. Onlar da 'biz binadaki birisine gelmiştik' dediler. Ben de bunun üzerine 'kimin evine gireceksiniz?' diye sordum, burası zaten aile apartmanı gibidir ve herkes birbirini tanır. Bana Elif isimli birine geldiklerini söylediler ve kaçıncı kat olduğunu sordum, ondan sonra kaçıp gittiler. Kız 17-18, yanındaki çocuk ise 14-15 yaşlarındaydı. Yabancı uyruklulardı, birbirleriyle başka bir dilde konuşuyorlardı. Biz hırsızlık yapmak için girmeye çalıştıklarını tahmin ediyoruz, yoksa neden böyle girsinler? Gerçekten birine gelmiş olsalardı kapıyı çalarlardı, kartla açmazlardı. Kız çok tedirgin ve tuhaf davranıyordu, dikkat çekiyordu. İnsanların yeni aldıkları pahalı ayakkabılarını çalabilirler ve evlere girebilirler. Biz artık apartmana kamera taktırmayı düşünüyoruz, komşularımız da isterlerse bunu yapacağız. Çamlıca Mahallesi'nde kendimizi güvende hissetmiyoruz, çok fazla hırsızlık olayı gerçekleşiyor. Yaklaşık 3-4 ay önce karşı binadaki komşumuzun evine gündüz vakti hırsız girmişti ve belli bir miktarda nakit para çalmıştı. Artık böyle şeyler çok oluyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıca Mahallesi Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

uCube :

Sonra linç ettin mi suçlu insanlar oluyor, hırsızlık yapanı affetmeyeceksin arkadaş. Zarar veriyorsa bir insana adalet bunları salıyorsa kusura bakmayacak. ;))

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