Mahalledeki park tartışması dehşete dönüştü

Gaziantep'te mahalle sakinleri, market işleten şahıslar ile aralarında çıkan araç parkı tartışmasının ardından araçların kundaklanarak, evlere ateş edildiğini iddia etti. Yaşananlara isyan eden mahalle halkı, can güvenliklerinin olmadığını belirterek, magandaların bulunmasını istedi.

Olay, 28 Nisan günü Şehitkamil ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle halkı ile mahallede market işleten şahıslar arasında otopark nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki taraf da güçlükle yatıştırılırken, olaydan sonra mahallede bulunan bazı araçlar kundaklanarak, bazı araçlar ile evlere tabanca ile ateş açıldı. Mermilerden üçü iki eve isabet etti.

"4-5 gündür bu mahallede resmen terör estiriyorlar"

Magandaların ateşlediği mermilerden birinin evindeki çocuk odası penceresine isabet ettiğini ve çocuklarının ölümden döndüğünü ifade eden Hasan Topal, "Yaklaşık 4-5 gündür bu mahallede resmen terör estiriyorlar. Günlerdir hepimiz ayaktayız. Burada bir market sahibi sokağa araba park edilmesine izin vermiyor. Market sahibi iş yerinin karşısına el koymaya çalışarak, 'ben buraya kimseyi bırakmam, arabaları buraya park etmeyin yakarım, size sıkarım' diyor. Sonrasında da geliyor sokakta evlere ateş ediyor. Bu süreçte iki araç kurşunlandı, bir araç kundaklandı. Bizim burada can güvenliğimiz yok. Bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Çocuklarımızı sokakta boş bırakamıyoruz" dedi.

"Otopark tartışması sonrası mahalleye magandalar dadandı"

Mahalle sakinlerinden Bekir Ekinci ise olay sonrası kendi aracının da kundaklandığını belirterek, "Çarşamba günü otopark tartışması çıktı burada. Sonrasında gece birileri buraya gelerek evlere 5 el ateş etti. İki eve mermi isabet etti. Ertesi gün sabah saatlerinde de benzin dökerek araçları kundakladı. Benim aracım da kundaklandı. Biz mahalleli olarak bu magandanın bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP