Son Dakika | Palandöken'de bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Palandöken'de bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu Erzurum'un palandöken İlçesi Yenişehir semtinde binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Palandöken'de bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu ERZURUM - Erzurum'un palandöken İlçesi Yenişehir semtinde binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesinde 5 katlı bir binanın ikinci katında elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın bir anda tüm binayı sardı. Balkon bölümünden dışarıya alevlerin sardığı yangında mahallede oyun oynayan çocuklar korkudan kaçarak bölgeden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat Yenişehir İtfaiye Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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