Mahalle ve çarşı bekçileri ilçenin huzuru için sürekli devriye geziyor - Haberler

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Mahalle ve çarşı bekçileri ilçenin huzuru için sürekli devriye geziyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mahalle ve çarşı bekçileri ilçenin huzuru için sürekli devriye geziyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri mahalle ve çarşı bekçileri ile geceleri de ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yoğun bir mesai harcamaya devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri mahalle ve çarşı bekçileri ile geceleri de ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için yoğun bir mesai harcamaya devam ediyor.

Bolvadin'de geceleri sokak sokak, cadde cadde devriye gecen mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı etkin bir mücadele sergiliyor. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çarşı ve mahallelerin kontrol altına alınması amacıyla görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri ile gece sabaha kadar sokak sokak, cadde cadde devriye gezerek olabilecek olaylara karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler ve polisler sokaklarda otomobilleri, camileri, okulları, apartmanları, kabristanlıkları, parkları ve hemen her yeri gezerek huzur ve asayişin sağlanması için sürekli devriye geziyor. - AFYONKARAHİSAR

Mahalle ve çarşı bekçileri ilçenin huzuru için sürekli devriye geziyor

Mahalle ve çarşı bekçileri ilçenin huzuru için sürekli devriye geziyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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