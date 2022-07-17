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Mahalle ve çarşı bekçileri gecelerin huzurunu sağlıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Mahalle ve çarşı bekçileri gecelerin huzurunu sağlıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geceleri sokak sokak, cadde cadde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri yaşanabilecek olaylara karşı etkin bir mücadele sergiliyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geceleri sokak sokak, cadde cadde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri yaşanabilecek olaylara karşı etkin bir mücadele sergiliyor.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çarşı ve mahallelerin kontrol altına alınması amacıyla görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri ve polisler gece sabaha kadar sokak sokak, cadde cadde devriye geziyor. Gecelerin huzur ve güven unsuru çarşı ve mahalle bekçileri meydana gelebilecek en ufak bir olaya karşı bile etkin ve caydırıcı rol üstleniyor. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler sokaklarda otomobilleri, camileri, okulları, apartmanları, kabristanlıkları, parkları ve hemen hemen her yeri devriye gezip kontrol altında tutarak halkın geceleri huzur ve güvende geçirmesini sağlıyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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