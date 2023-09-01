Adana'da kredisiz tasarruf finansmanı tarafından mağdur edildiği iddiasıyla iş yerindeki bir çalışanı pompalı tüfekle rehin alan şüpheli gözaltına alındı.

Mağdur edildiğini öne süren kişi çalışanı rehin aldı

Adana'da kredisiz tasarruf finansmanı tarafından mağdur edildiği iddiasıyla iş yerindeki bir çalışanı pompalı tüfekle rehin alan şüpheli gözaltına alındı

ADANA - Adana'da kredisiz tasarruf finansmanı tarafından mağdur edildiği iddiasıyla iş yerindeki bir çalışanı pompalı tüfekle rehin alan şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kredisiz, tasarruf finansmanıyla ev sahibi olma imkanı sağlayan bir iş yerine giden şüpheli, mağdur edildiğini ve parasını alamadığını öne sürerek bir çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bir süre konuştukları şüpheliyi ikna ederek gözaltına aldı. Şüpheli, Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.