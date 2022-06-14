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Mağazanın önündeki stanttan önce beğendi sonra çaldı: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Mağazanın önündeki stanttan önce beğendi sonra çaldı: O anlar kamerada

Arnavutköy'de mağazanın önündeki kıyafetleri gözüne kestiren bir kadın, beğendiği 2 ürünü çalarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de mağazanın önündeki kıyafetleri gözüne kestiren bir kadın, beğendiği 2 ürünü çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Merkez Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İşyeri önünde bulunan stanttaki kıyafetleri gözüne kestiren bir kadın, önce ürünleri teker teker kontrol etti. Bir yandan da etrafı kolaçan eden hırsız kadın, beğendiği 2 ürünü çalıp çantasına koyarak hızla oradan uzaklaştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

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