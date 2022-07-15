Mağara içinde kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı - Haberler

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Mağara içinde kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mağara içinde kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı 19 kişilik ekip yaralı rehber ile mahsur kalan gurbetçi baba kızı kurtarmak için 7 saattir çalışma yapıyor Karabük'te Türkiye'nin 4.

Mağara içinde kanyona düşerek yaralanan rehber ile 2 gurbetçi mahsur kaldı

19 kişilik ekip yaralı rehber ile mahsur kalan gurbetçi baba kızı kurtarmak için 7 saattir çalışma yapıyor

KARABÜK - Karabük'te Türkiye'nin 4. büyük mağarası olan Bulak Mencilis Mağarasında gurbetçi turistleri gezdiren rehber mağara içinde 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan rehber ile mahsur kalan gurbetçi baba kızı kurtarmak için AFAD ve UMKE ekipleri seferber oldu.

Karabük merkeze bağlı Bulak köyü sınırları içinde yer alan ve Türkiye'nin 4. büyük mağarası Bulak Mencilis mağarasında Hollanda'dan gelen gurbetçi baba kıza rehberlik eden Bahadır Öztürk mağaranın 2.5 km'lik kısmında halatın kopması sonucu 20 metreden aşağıya düşerek yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirlenen Öztürk'ü kurtarmak için bölgeye Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Halat koptu mağara içindeki kanyona düştü

Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen gurbetçi baba kız, Türkiye'nin dördüncü büyük mağarasına girmek için Karabük'e geldi. Turizme açık olan ve 400 metreden sonra profesyonel ekiple ilerlenen mağaraya 2 rehber eşliğinde giren gurbetçi baba kız 2.5 kilometrelik zorlu alanlardan geçtikten sonra çelik halatlarla karşıya geçti. Bu sırada rehber Bahadır Öztürk de karşıya geçtiği sırada halatın kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaşanan kaza sonrası diğer rehber mağaradan çıkarak diğer diğer iki rehberden yardım isteyerek durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine mağaraya Jandarma, UMKE ve AFAD'dan oluşan ekipler sevk edildi. 19 kişilik ekip mağara içinde yer alan kanyona düşerek yaralanan rehber ile mahsur kalan gurbetçi baba kızı kurtarmak için gece 00.30'da mağaraya giriş yaparak çalışmalara başladı.

Ekipler 7 saati aşkın mağaranın 2.5 kilometrelik mesafedeki çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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