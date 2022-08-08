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Magandalar paniğe neden oldu

Magandalar paniğe neden oldu

Adıyaman'da, seyir halindeki bir otomobilden havaya rast gele ateş açan magandalar paniğe neden oldu.

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Adıyaman'da, seyir halindeki bir otomobilden havaya rast gele ateş açan magandalar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilden havaya kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından ateş açıldı. Magandaların açtığı ateşle paniğe kapılan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kıs aşurede olay yerine gelen polis ekipleri, yerde boş mermi kovanları topladı. Polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonrasında şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Sakarya 3. Sayfa Haberler

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