Son dakika haberi | Düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı

Düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı

ELAZIĞ - Elazığ'da cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyu içerisinde bazı şahıslar havaya ateş açtı. O anlar ise başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o görüntüler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.