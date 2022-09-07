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Son dakika haberi | Düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı Elazığ'da cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açıldı.

Düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı

ELAZIĞ - Elazığ'da cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyu içerisinde bazı şahıslar havaya ateş açtı. O anlar ise başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o görüntüler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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