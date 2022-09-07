Son dakika haberi | Düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı
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Son dakika haber: Düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı Elazığ'da cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açıldı.
Düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açtı
ELAZIĞ - Elazığ'da cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyundaki magandalar havaya ateş açıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyu içerisinde bazı şahıslar havaya ateş açtı. O anlar ise başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan o görüntüler izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa