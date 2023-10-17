Maganda kurşunu otomobile isabet etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde magandaların açtığı ateş sonucu havadan düşen kör kurşun park halindeki otomobile isabet etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Alaplı'nın Kılçak Köyü mezarlık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Şarkın'a ait 67 SG 527 plakalı Fiat marka otomobilin aracın arka camına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti. Park halindeki araçta maddi hasar oluşurken, içerisinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Alaplı'da düğün mevsimlerinde yorgun mermi vakalarının arttığını belirten araç sahibi Metin Şarkın, "Evden geldim, çarşıya indim ve alışveriş yaptıktan sonra tekrar eve döndüğümde arabamın camının kırık olduğunu gördüm. Kurşun izi mi diye arabanın arka kapıyı açarak koltuğu söktüm ve koltukta kurşunu gördüm. Bu kurşunu oradan aldım ve gördüğünüz gibi elimde duruyor. Bu kurşun bana da isabet edebilirdi. Sokakta oynanan çocuklara da isabet edebilirdi. Bu kurşun nereden geldiğini öğrenemedim. İlçemizde bilinçsiz silah kullanımına bağlı olarak çok sık yorgun mermi vakaları yaşandığına şahit oluyoruz. Bu kez de benim aracıma düştü. Mala geldiği için çok üzülmüyorum. Buradan silah atanlara sesleniyorum, düğünleri kana bulamasınlar. Bugün aracıma isabet etti. Zarar mala geldi. Yarın Allah korusun cana da gelebilir. Halkımızı da bilinçsiz silah kullanımıyla ilgili duyarlı olmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK