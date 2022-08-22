Madende iş kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Türkiye Taşkömürü(TTK) Üzülmez Müessesinde meydana gelen iş kazasında, madenci belinden yaralandı. Türkiye Taşkömürü(TTK) Üzülmez Müessesinde meydana gelen iş kazasında, madenci belinden yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Türkiye Taşkömürü(TT)Üzülmez Müessesi 260-320 kodunda meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Tekin Boduroğlu isimli madenci çalıştığı sırada beline posta düştü. Arkadaşları tarafından müdahale edilen madenci için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin Boduroğlu isimli madenciye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi gören Boduroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Türkiye 3. Sayfa Haberler

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