Madenciler Güney Korelilerin riskli bulduğu enkazdan 17 yaşındaki kızı sağ çıkardı 3. Sayfa Haberleri Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesi 4. kat ekibi Adıyaman'da, Güney Koreli ekiplerin riskli görüp girmediği enkazdan 17 yaşındaki genç kızı sağ olarak çıkardı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesi 4. kat ekibi Adıyaman'da, Güney Koreli ekiplerin riskli görüp girmediği enkazdan 17 yaşındaki genç kızı sağ olarak çıkardı. 90 saatin sonunda kurtarılan genç kız ailesine sevinç, kurtarma ekiplerine umut oldu. Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) Karadon Müessesi 4. kat ekibi Adıyaman'da çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ekip başı Sinan Durdu önderliğindeki ekip binanın bodrum katında ses gelmesi üzerine enkaza yöneldi. Güney Koreli arama kurtarma ekiplerinin riskli bulması nedeniyle girmediği enkaza ekip girdi. Ekip domuz damı diye tabir edilen yöntemle tünel açtı. Yapılan çalışmayla 90 saat sonunda 17 yaşındaki Gülsüm Yerlikaya enkazdan sağ olarak çıktı. Genç kızın enkazdan sağ olarak çıkarılması ailesine sevinç, kurtarma ekipleri için umut oldu. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Türkiye Taşkömürü Kurumu Adıyaman 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Madenciler Güney Korelilerin riskli bulduğu enkazdan 17 yaşındaki kızı sağ çıkardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.