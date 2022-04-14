Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı Zonguldak'ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iş kazası öğlen saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen bir maden ocağında meydana geldi. Yaşanan iş kazasında 33 yaşındaki Ergin Ç. isimli maden işçisi yaralandı.

Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu işçi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaralı

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title