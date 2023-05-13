Maden ocağına gelip araçtan ateş açtılar, 3 kişi gözaltında

Zonguldak Kilimli ilçesinde Aşkar Madencilik şirketine ait maden ocağına gelen şüpheliler maden ocağının önüne gelen şüpheliler araçtan ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün sabah saatlerinde Kilimli ilçesi Aşkar Madencilik'te meydana geldi. İddiaya göre, plakası olmayan bir cip ve bir otomobil maden ocağının önüne geldi. Saldırganlar araçtan çıkardıkları silahlarla maden işletmesinin önünde ateş açtı. Plakasız araçlarla gelen şüpheliler olayın ardından maden ocağının önünden ayrıldı. Olayda ölen yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Maden ocağının güvenlik kamerasını inceleyen güvenlik güçleri kimliği tespit edilen D.K, M.B., S.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın geçmişteki bir husumet sebebiyle yaşandığı öne sürüldü. - ZONGULDAK