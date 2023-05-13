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Maden ocağına gelip araçtan ateş açan şahıslar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Maden ocağına gelip araçtan ateş açan şahıslar kamerada Olayda 3 kişi gözaltına alındı Zonguldak Kilimli ilçesinde Aşkar Madencilk şirketine ait maden ocağına gelen şüpheliler araçtan ateş açtı.

Maden ocağına gelip araçtan ateş açan şahıslar kamerada

Olayda 3 kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK - Zonguldak Kilimli ilçesinde Aşkar Madencilk şirketine ait maden ocağına gelen şüpheliler araçtan ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabah saatlerinde Kilimli İlçesi Aşkar Madencilik'te meydana geldi. İddiaya göre plakası olmayan bir cip ve bir otomobil maden ocağının önüne geldi. Saldırganlar araçtan çıkardıkları silahlarla maden işletmesinin önünde ateş açtı. Plakasız araçlarla gelen şüpheliler olayın ardından maden ocağının önünden ayrıldı. Olayda ölen yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Maden ocağının güvenlik kamerasını inceleyen güvenlik güçleri kimliği tespit edilen D.K, M.B., S.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın geçmişteki bir husumet sebebiyle yaşandığı öne sürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - 3. Sayfa

Zonguldak Maden 3. Sayfa Haberler

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