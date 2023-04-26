Maden kazası davasında gerginlik yaşandı

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan grizu kaynaklı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılanmasına devam edilirken mahkeme salonunda gerginlikler yaşandı.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan grizu kaynaklı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılanmasına devam edilirken mahkeme salonunda gerginlikler yaşandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan davanın ilk gününde Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame okunurken daha sonra TTK Amasra eski Müessese Müdürü Cihat Özdemir savunma yaptı. Davanın ikinci gününde ise duruşmaya Cihat Özdemir'in avukatının savunma beyanlarıyla devam edildi.

Avukat beyanları sırasında salonda davayı takip eden madenci yakınları alkışlarla protestoda bulundu. Protestoların devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı tarafından duruşmaya 5 dakika ara verildi. Verilen ara esnasında şehit madenci yakınları sanık avukatlarına tepki gösterdi. Madenci yakınları müşteki avukatlarınca sakinleştirilmeye çalışıldı.

Davayı takip eden CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'da kendisini ortalığı karıştırmakla suçlayan sanık avukatına tepki gösterdi.

Ara sırasında müşteki avukatları ile sanık avukatları arasında da sözlü tartışmalar yaşandı.

Bazı madenci yakınlarının ellerindeki su şişelerini sanıkların üzerine fırlatması üzerine davaya verilen ara 10 dakika daha uzatıldı. Su şişesi fırlatan madenci yakınları salondan çıkarıldı.

Davanın TTK eski İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci'nin savunmasıyla devam edecek. - BARTIN