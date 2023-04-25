Maden faciasında tutuklu sanık müessese müdürü, lağımcıyı suçladı

Bartın'da 43 madencinin hayatını kaybettiği 10 madencinin de yaralandığı maden faciası davasında 8'i tutuklu 23 sanığın ifadeleri alınmaya başladı. Tutuklu sanık müessese müdürü Cihat Özdemir, patlama sırasında dinamit atan lağımcının içeriye erken girdiğini söyleyerek, "Bize gelen ölçümlerde havalandırma yeterli görünüyordu. Belki bir dikkatsizlik belki bir acele olabileceğini düşünüyorum" dedi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 günü yaşanan grizu kaynaklı patlamada 43 madenci hayatını kaybetti. Maden faciasının ilk duruşması bugün Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme Adliye binasında oluşturulan özel salonda geniş güvenlik önlemleri altında başladı. Duruşmaya çeşitli illerdeki BARO başkanları katılma talep etti. Bu talep mahkeme heyetince duruşmanın yapıldığı alanın fiziken uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Ölen maden işçilerinin yakınları duruşmada sanıklara tepki gösterdi. İlk olarak ifadesi alınan dönemin TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, "İşe yeni giren personele gerekli tüm eğitimler veriliyordu. Teorik eğitimin yanında ocak içinde pratik eğitimlerde veriliyordu. Eğitimler yılda 2 kez tekrar ediliyordu. Maden ocağında tozla mücadele etkin bir şekilde yürütülüyordu. Tozla mücadele için gerekli taş tozunu zamanında temin ediyorduk. Norm kadro ihtiyacı konusunda çalışma yaptık genel müdürlüğe ilettik. Acil durum tatbikatları 6 ayda bir ilgili bölümlerde yapılıyordu. Acil kaçış planları ve tatbikatları düzenli şekilde yapılıyordu. Acil durumlar için ocak içinde telefonlarımız ve telsizlerimiz var. Ocak içinde telsiz her yerde çekiyor. Sesli alarm var mı hatırlamıyorum. Sayıştay raporu sonrasında havalandırma konusunda havanın artırılması gibi yöntemler üzerine çalışmalar yaptık. Aspiratörlerden birinin bozuk olduğunu bilmiyordum. Olay sonrası öğrendim. 10 günde bir ocağa inip denetlemelerde bulunurdum. Kurum dışı toplantılara katılmam gerektiği için kurum içinde olamadığım zamanlar oluyordu. Olay günü de İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılmıştım. Gaz izleme değerleriyle ilgili bana günlük rapor gelmez, elle yapılan ölçüm değerleri bana günlük tablo olarak gelirdi. İş güvenliğini tehdit edecek durumlarda iş durdurma yetkim vardı. Bu tür durumlarda ilgili birimlere bilgi verilir ve çalışma durdurulurdu. Üretimin düşürülmesi ya da artırılması noktasında bir talimat baskı söz konusu olmamıştır. Yıllık programlarımız oluyor belli şartlardan dolayı yüzde yüz programa ulaşılamayabiliyor. İlgili bölgede gaz sorunu yaşanıyorsa sorun giderilene kadar o bölgede çalışılmaz ama üretim farklı bölgelerde devam edebilir. Yapılan denetimlerde gelen ekipler çalışma durdurma gerekiyorsa bunu yaparlar bizde aynı şekilde durdurabiliriz. Bize gelen ölçümlerde havalandırma yeterli görünüyordu. Belki bir dikkatsizlik belki bir acele olabileceğini düşünüyorum. Dinamit atılıyor, zannediyorum orada beklemeyle ilgili bir sıkıntı olmuş gibi görünüyor. Yer altı açılınca daha net konuşabileceğiz. Lağım atıldıkdan sonra yarım saat bekleyip girilmesi gerekiyor. Orada acele var gibi düşünüyorum" dedi.

Duruşma diğer sanıkların ifadelerinin alınması ile devam edecek. - ZONGULDAK