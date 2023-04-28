Maden faciası davasında 8 sanıktan müessese müdür yardımcısına tahliye kararı

Bartın'da 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada 8 tutuklu sanıktan 7'sinin tutukluluklarının devamına, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verildi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde -300 kotunda meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılandığı davada 1. celse tamamlandı. Bartın Adliyesinde oluşturulan özel salonda görülen, 25 Nisan Salı günü başlayan ve 4 gün süren davanın 1. celsesini müşteki ve sanık avukatlarının yanı sıra şehit madenci yakınları da takip etti.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; tutuklu sanıklardan Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1050 yıla kadar, "olası kastla yaralama" suçundan da 12 yıla kadar olmak üzere toplamda 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapsi istenildi.

Diğer 4'ü tutuklu 19 sanık hakkında ise, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenildi. Davanın ilk gününde 195 sayfalık iddianamenin bilirkişi raporunun da içerisinde yer aldığı özeti okundu.

İddianamenin okunmasının ardından tutuklu sanıkların savunmalarına geçildi. 4 gün süren 1. celsede tutuklu sanıklar; Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi Levent Aydın ve Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi İbrahim Aydın Mengeç savunmalarını tamamladı.

Tutuklu sanıkların savunmalarını tamamlamalarının ardından Savcı 1. Celse itibarıyla duruşma mütalaasını açıklayarak, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk halinin devamına, müşteki vekillerinin davaya katılma talebinin müşteki beyanlarının alınmasından sonra değerlendirilmesine, Genel Maden İşçileri Sendikasının davaya müdahillik talebinin kabulüne karar verilmesini talep etti. Müşteki avukatları sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, sanık avukatlarının da müvekkillerinin beratını talep ettiği davada mahkeme ara kararlarını açıkladı.

Verilen ara kararla tutuklu sanıklardan Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi Levent Aydın ve Kartiyelerden Sorumlu Maden Mühendisi İbrahim Aydın Mengeç'in tutukluklarının devamına, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kararın açıklanması sırasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Salih Atmaca baygınlık geçirdi. Bazı Barolar, Meslek Örgütleri ve Derneklerin davaya müdahillik talepleri reddedilirken Genel Maden İşçileri Sendikasının davaya müdahillik talebi kabul edildi. Davanın 2. celsesinde adli kontrol şartı ile salıverilen ve tutuksuz yargılanan 15 sanığın savunmaları ve müşteki yakınlarının beyanları alınacak. Davanın 2. celsesi 3 Mayıs Çarşamba günü alınmaya başlanacak. - BARTIN