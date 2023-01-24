Madde bağımlısı şahıs sahaf dükkanını ateşe vermek istedi

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir şahıs tarafından ateşe verilmek istenen sahaf dükkanı, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Mısır Çarşısı'ndaki bir sahaf dükkanında meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı bir şahıs tarafından çarşı girişinde bulunan bir sahaf dükkanı ateşe verilmek istendi. İş yerinin kepengi altından içeriye tutuşmuş malzeme atan şahıs, çevredekilerin uyarısıyla bölgeden uzaklaştı. Kısa sürede bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu ve Tuşba grup amirliği ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.