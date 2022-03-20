Madde bağımlısı ailesine saldırdı: 1 yaralı - Haberler

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Madde bağımlısı ailesine saldırdı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Madde bağımlısı ailesine saldırdı: 1 yaralı

Adıyaman'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahsın ailesine saldırması sonucu 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahsın ailesine saldırması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 2011 Sokak içerisinde ikamet eden ve maddi bağımlısı olduğu iddia edilen A.N., isimli şahıs, evde bulunan ailesine saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, A.N., isimli şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şahsın ailesine saldırdığı esnada darp neticesi darp neticesi yaralanan ve daha sonra fenalık geçiren annesi Ş.N., ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın, daha önceden de birkaç defa ailesi ile komşularına da saldırdığı ve zarar verdiği iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Madde bağımlısı ailesine saldırdı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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