Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılığının azaltılması, paydaşlar arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Vali Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda; toplumda özellikle gençleri tehdit eden madde bağımlılığına karşı bugüne kadar alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi. İlgili kurumlar tarafından ilk 8 aylık verilerin yer aldığı sunumlar yapılırken, bağımlılıkla mücadelede daha etkin tedbirlerin alınması için görüş ve öneriler paylaşıldı.

"İlçe eylem planları hazırlandı"

Toplantıda konuşan Vali Vahdettin Özkan, bağımlılıkla mücadelenin sadece emniyet ve sağlık boyutuyla değil, tüm kurumların iş birliğiyle yürütülmesinin önemine dikkat çekti. İlçe bazlı eylem planlarının hazırlandığını belirten Vali Özkan, "Çalışmaların izlenebilir ve sürdürülebilir olması için her kurumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

"Toplumsal farkındalık artırılmalı"

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasının kamu otoritelerinin en önemli görevlerinden biri olduğuna vurgu yapan Vali Özkan, "Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklarla karşılaşma riskleri analiz edilmeli, gerekli tedbirler alınmalı. Madde bağımlılığında rehabilitasyon aşamasında sağlık kurumlarımızla koordineli çalışmalıyız. Toplumsal bir farkındalık oluşturmak, kurumlar arası iş birliğini geliştirip önleyici faaliyetleri etkin kılmak hepimizin görevidir. Bu, gelecek nesillere karşı vicdani bir sorumluluktur" diye konuştu.

"Riskli alanlarda önlemler artırılacak"

Toplantıda, madde kullanımı ve satışı açısından riskli park ve alanlara güvenlik kamerası kurulması, okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, okul irtibat görevlilerinin daha etkin görev yapması, metruk binaların tespiti ve ıslahına yönelik çalışmalar ele alındı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ortak bir proje kapsamında riskli grupların belirlenip takip edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü açıklayan Vali Özkan, müftülük personelinin de sorumlu oldukları mahallelerde farkındalık çalışmaları yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Toplantıda ayrıca madde bağımlılığının yanı sıra davranışsal bağımlılıklar ve teknoloji bağımlılığı da gündeme geldi. Bu kapsamda öğrenci, veli, öğretmen ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme faaliyetleri değerlendirildi. - MANİSA