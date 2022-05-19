Madde bağımlıların merkezi FETÖ'nün metruk binasına demirli önlem - Haberler

Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan FETÖ'ye ait 3 katlı yurt binası, madde bağımlılarının ve bimekan şahısların meskeni haline gelmişti. Binanın mahalle halkının isyanı sonrasında demir korkuluklar ile kapatılması adeta mahalleye huzur getirdi.

Antalya'da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kapatılan Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait yurt madde bağımlılarının ve bimekan şahısların meskeni haline geldi. Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı yurdun içerisinde bulunan malzemeler ise hırsızlar tarafından adeta yağmalandı. Yurdun bahçe kısmında bulunan çatının bazı demir direkleri hırsızlar tarafından kesilince çatı yarıya kadar yattı. Yıkılması an meselesi olan çatı büyük tehlike saçarken, yurdun odaları ise madde bağımlısı şahıslar tarafından yurdun içerisinde bulunan kapı ve yataklar ile perdelenerek yaşam alanı haline getirildi.

Pencere ve kapılarını demir korkuluklar ile kapatıldı

Yaşananların ardından mahalle halk isyan ederek binanın yıkılmasını ya da açık olan pencere ve kapılarının kapatılmasını talep etmişti. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer binanın pencere ve kapılarını demir korkuluklar ile kapattı. Ayrıca bina içerisinde bulunan çöp yığını da Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Çöplerin temizlenmesi ile etrafa yayılan kötü koku da son buldu. Madde bağımlıların girememesi adeta mahalleye huzur getirdi.

"Huzura kavuştuk"

Yüksekalan Mahalle Muhtarı Yüksel Şen, "Burası daha önce gecekonduydu. Daha sonra güzel bir bina yapıldı. Kötü bir süreç yaşattı bize. FETÖ tarafından kullanılıyordu. Onlardan kaldı. Bunlar daha sonra ülkemizin düşmanı olarak çıktı. Ülkenin mal varlığına zarar veren talancı kişiler var içerimizde. Burası madde bağımlılarının yuvası haline gelmişti. Son zamanlarda fuhuş olayları da olmaya başladı. Biz demirlerle kapattırdık. Şuanda koruma altında bulunuyor. İçerisi de temizlendi. Huzura kavuştuk. Ben de rahat ettim. Burayı kapattırdık, buradan gidenler benim evimin yanında bulunan boş binaya geldi" dedi.

"Gece sabaha kadar kavga oluyordu"

Metruk binanın 2 yıldır tüm ekipleri çok yorduğunu belirten mahalle sakini Yasemin Ahman ise, "Biz çocuklarımızı okula gönderdikten sonra dönüşünü kapıda bekliyoruz. Madde bağımlıları ve ne olduğunu bilmediğimiz insanlar barınıyordu. Gece sabaha kadar kavga oluyordu. Polisler de biz de bezdik. Şu an daha iyi bir duruma geldi ama daha iyisi de olabilirdi. Biz mahalle sakinleri olarak çok şey yaptık. Bizim rahat ve huzurlu yaşayabilmemiz için daha iyi bir çözüm bulunabilir. Yıkılabilir devlet dairesi olarak değerlendirilebilir. Birinin canının mı yanması gerekir? Beni çöp atarken korkuttular aklım çıktı" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa