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Madagaskar'da tekne alabora oldu: 22 ölü

3. Sayfa Haberleri

Madagaskar'da tekne alabora oldu: 22 ölü

Madagaskar'dan Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'na gitmek üzere yola çıkan teknenin alabora olması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Madagaskar'dan Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'na gitmek üzere yola çıkan teknenin alabora olması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Madagaskar'dan Fransa'ya bağlı Mayotte Adası'na ulaşmak üzere yola çıkan ve içinde 47 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Madagaskar Denizcilik ve Nehir Liman Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kazanın Ankazomborona açıklarında meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, olayda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise kurtarıldığını aktardı. Diğer 2 kişinin durumu hakkında açıklama yapılmadı. - ANTANANARIVO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Madagaskar Fransa 3. Sayfa Dünya Haberler

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