Macar arama-kurtarma ekibi bir kişiyi daha enkazdan sağ çıkardı

Macar arama-kurtarma ekibi, Hatay'da enkaz altında kalan bir kişiyi daha sağ olarak kurtardı.

Macar arama-kurtarma ekibi, Hatay'da enkaz altında kalan bir kişiyi daha sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. Macaristan'dan gelen arama-kurtarma ekibi, Hatay'daki çalışmalar sırasında enkaz altında kalan bir kişiyi sağ olarak kurtardı. Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay, Rönesans Rezidans'tan 12, toplam 17 hayat kurtaran Milli Afet Müdürlüğümüzün (OKF) ekibi tarafından çekilen video. Geçmiş olsun dileriz!" ifadelerini kullandı. - HATAY