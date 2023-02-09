Macar arama-kurtarma ekibi anne ve küçük çocuğu enkazdan sağ çıkardı 3. Sayfa Haberleri Macar arama-kurtarma ekibi, Hatay'da enkaz altında kalan anne ve küçük çocuğu sağ olarak kurtardı. Macar arama-kurtarma ekibi, Hatay'da enkaz altında kalan anne ve küçük çocuğu sağ olarak kurtardı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. Macaristan'dan gelen arama-kurtarma ekibi, Hatay'daki çalışmalar sırasında enkaz altında kalan anne ve küçük çocuğunu sağ olarak çıkardı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Türkiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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