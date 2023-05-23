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Maç sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada

Maç sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada

3. Sayfa Haberleri

Maç sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada Sakarya'da U-17 Play-Off İlhan Okyar Grubu 4. hafta maçı sonrasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Maç sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada

SAKARYA - Sakarya'da U-17 Play-Off İlhan Okyar Grubu 4. hafta maçı sonrasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuşarak, yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya U-17 Play-Off İlhan Okyar Grubu 4. hafta müsabakasında Harmanlıkspor ile Sakarya Gençlik Merkezi Spor, Erenler Atatürk Sahası'nda dün akşam saat 18.00'da karşı karşıya geldi. Sakarya Gençlik Merkezi Spor'un 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan maçın ardından statta gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları karşı karşıya geldi. Genç futbolcuların yumruk ve tekmelerle birbirlerine girdiği olayda, yeşil saha adeta boks ringine döndü. İki takım yöneticileri ve ailelerinin araya girmesiyle sonlanan kavga anı ise saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya kavga 3. Sayfa Haberler

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