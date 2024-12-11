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Maaş Alamayan İşçi, İnşaatın Çatısına Çıktı

Maaş Alamayan İşçi, İnşaatın Çatısına Çıktı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde maaşını alamadığını iddia eden C.A. adlı işçi, inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, işçiyi ikna ederek indirdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi maaş alamadığını iddia ederek binanın çatısına çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesinin Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlarda çalışan C.A. isimli işçi, maaşını alamadığını iddia ederek yaptıkları konutun çatısına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından C.A., ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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