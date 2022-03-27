Lviv'deki yakıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Rus saldırılarının, Ukrayna'nın batısında yer alan ve Polonya'ya sınırı bulunan Lviv kentindeki bir yakıt deposunu hedef almasının ardından çıkan yangın söndürüldü.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 32 gündür sürerken, Rusya Ukrayna'nın kritik noktalarını vurmaya devam ediyor. Rus ordusu dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın Lviv kentini 4 roketle vurdu. Bir askeri fabrikanın ve yakıt deposunun vurulduğu kentte büyük panik yaşandı. Yakıt deposunda çıkan yangına Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken yetkililer, sabaha kadar süren yangının yerel saatle 06.49 itibariyle söndürüldüğünü açıkladı. - LVİV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa