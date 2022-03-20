Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'nın Lviv kentinde, sirenlerin çalmasının ardından birçok kişi alt geçide sığındı.
Ukrayna'nın Lviv kentinde, sirenlerin çalmasının ardından birçok kişi alt geçide sığındı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde yeniden sirenler yükseldi. Kentte son günlerde yaşanan saldırılar nedeniyle tedirgin olan halk, sirenlerin ardından şehir merkezinde bulunan alt geçide sığındı. Dakikalarca bekleyen birçok kişi, sirenlerin son bulmasıyla alt geçitten çıktı. - LVİV
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa