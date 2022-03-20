Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Lviv'de halk sirenlerin ardından alt geçide sığındı

Ukrayna'nın Lviv kentinde, sirenlerin çalmasının ardından birçok kişi alt geçide sığındı.

Ukrayna'nın Lviv kentinde, sirenlerin çalmasının ardından birçok kişi alt geçide sığındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentinde yeniden sirenler yükseldi. Kentte son günlerde yaşanan saldırılar nedeniyle tedirgin olan halk, sirenlerin ardından şehir merkezinde bulunan alt geçide sığındı. Dakikalarca bekleyen birçok kişi, sirenlerin son bulmasıyla alt geçitten çıktı. - LVİV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title