Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor - Haberler

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Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Ukrayna'nın Lutsk şehrinde dün Rus ordusu tarafından vurulan petrol deposundaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'nın Lutsk şehrinde dün Rus ordusu tarafından vurulan petrol deposundaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rus ordusu tarafından dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın Lutsk kentinde bulunan petrol deposu vurulmuş ve depoda yangın çıkmıştı. Acil Durumlar Servisi ekiplerinin kontrol altına aldığı yangına müdahalenin sürdüğü ifade edildi. Servis tarafından yapılan açıklamada, "27 Mart günü Lutsk şehrinde vurulan yakıt deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor. Bu sabah saat 08.12'de kontrol altına alındı" denildi. - LUTSK

Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

Lutsk'ta vurulan petrol deposunda çıkan yangına müdahale sürüyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Petrol, Yangın, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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