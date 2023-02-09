Lütfü Pak Aparmanı'nda 86 saat sonra 2 kişi kurtarıldı
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Lütfü Pak Aparmanı'nda 86 saat sonra 2 kişi kurtarıldıKahramanmaraş'ta Ali Sezai caddesi Lütfü Pak Apartmanı'nda deprem sonrası enkaz altında kalan 24 yaşındaki Ali Şavi ve bir kadın kurtarıldı.
Lütfü Pak Aparmanı'nda 86 saat sonra 2 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta Ali Sezai caddesi Lütfü Pak Apartmanı'nda deprem sonrası enkaz altında kalan 24 yaşındaki Ali Şavi ve bir kadın kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa