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Lüleburgaz'da Yaya Güvenliği İçin Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Lüleburgaz'da Yaya Güvenliği İçin Motosiklet Denetimleri Sürüyor
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Lüleburgaz ilçesinde motosikletlerin yayalaştırma bölgelerine girmesi yasaklandı. Emniyet ve zabıta ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak için denetimlere devam ediyor ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Lüleburgaz ilçesinde yayalaştırma bölgesinde yaya güvenliğini tehlikeye atan motosikletlere karşı denetimler polis ve zabıta ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçenin çarşı bölgesinde denetimler yapan zabıta ekipleri, caddenin yayalara, bisikletlilere ve elektrikli araçların kullanımına açık olduğuna dikkat çekerek, motorlu araçların giremeyeceğini sürücülere anlattı. Ekipler, motosikletleri ile caddeye giren kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygularken yasayı ve alınan kararları aktardı.

Yetkililer, yaya güvenliği ve kazaların önlenmesi için bu tür denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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