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Lüleburgaz'da Yasa Dışı Enerji İçeceği Baskını

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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Lüleburgaz'da bir depoya düzenlediği baskında 1 milyon 136 bin adet yasa dışı enerji içeceği ile çeşitli sahte etiketler ve ilaç etken maddeleri ele geçirdi.

Lüleburgaz'da depo baskını: Yasa dışı üretilmiş 1 milyon 136 bin kutu enerji içeceği ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz'da bir depoya baskın düzenledi. Depoda yasa dışı üretilmiş 1 milyon 136 bin adet enerji içeceği ele geçirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz ilçesinde kayıt belgesiz faaliyet gösteren bir depoya baskın düzenledi.

Güvenlik güçlerinin desteğiyle depoda yapılan aramalarda, kayıt dışı üretilmiş 1 milyon 136 bin 38 dolu enerji içeceği, 1 milyon 170 bin 934 doluma hazır boş enerji içeceği kutusu, 348 bin sahte etiket ve 15 kilogram enerji içeceği yapımında kullanılan ilaç etken maddesi olduğu değerlendirilen toz ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre el konuldu. Ürünlerden gerekli analizlerin yapılması amacıyla numuneler alınarak ve ilgililer hakkında Lüleburgaz Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT SÖNMEZ - 3.Sayfa
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