Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri cumhuriyet savcısı koordinesinde Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Operasyonda S.S, O.Y, E.K, A.S, K.S. ile E.S. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ