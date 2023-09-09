Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.