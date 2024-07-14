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Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesi Kuştepe mevkiinde 5 noktaya operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Asayiş Büro Amirliği ve Yunus Timleri de destek verdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında; 685 gram bonzai, 19 gram metamfetamin maddesi, 6 bin 95 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 24 adet sentetik ecza, 2 adet ecstasy hap, 12.60 gram skunk, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, A.Ş. ve E.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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