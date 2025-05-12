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Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. D100 karayolu üzerinde yaşanan kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D100 karayolu Çorlu istikameti 2. kilometresinde mevkiinde 59 HC 755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Olayda, araç sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT SÖNMEZ - 3.Sayfa
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