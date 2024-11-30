Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Lüleburgaz ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Eczacıbaşı Caddesi üzerinde 39 AS 673 plakalı Fiat marka otomobil ile 39 TE 100 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 39 TE 100 plakalı araç yan yatarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan şahıs 1 ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ