Üye Girişi
Haberler
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Suriye rejim güçleri, Halep'te havalimanını terör örgütüne bırakıp çekildi

 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Halep düştü, Esad pes etti

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor
15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada

Daha 15 yaşında! Kendini Marmaray'ın altına attı

Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Lüleburgaz ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi Eczacıbaşı Caddesi üzerinde 39 AS 673 plakalı Fiat marka otomobil ile 39 TE 100 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 39 TE 100 plakalı araç yan yatarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan şahıs 1 ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Salondaki protesto Erdoğan'ı kızdırdı: Siyonistlerin ağzı, dili olma
img

Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı
img

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte alacağı tazminat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Samsunspor-Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor-Bodrumspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Amedspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Amedspor-Manisa FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bandırmaspor-Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? KIZILCIK ŞERBETİ 79. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.